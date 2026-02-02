La Forza di una Donna Mediaset ha deciso così | cosa cambia

La serie turca La forza di una donna cambia volto. Mediaset ha deciso di trasmettere due episodi in seconda serata, il 3 e il 10 febbraio, puntando molto su questa produzione. La mossa sorprende, visto che finora il pubblico era abituato a vederla in orari più tradizionali. La scelta mette in evidenza l’interesse crescente intorno alla storia, che sembra aver trovato nuovi spettatori.

La popolare serie tv turca La forza di una donna (titolo originale Kad?n ) sta per vivere una fase inedita nel palinsesto di Canale 5: per due martedì consecutivi, 3 e 10 febbraio, Mediaset ha deciso di mandare in onda due episodi in seconda serata, un segnale evidente della grande attenzione dedicata a questo prodotto televisivo. Questo spostamento notturno fa parte di una strategia più ampia della rete ammiraglia del gruppo Mediaset per sfruttare al massimo il potenziale delle dizi turche, che negli ultimi mesi hanno conquistato un'audience fedele e numerosa nel daytime. Dopo l'episodio di Io sono Farah in prima serata, su Canale 5 partiranno le puntate serali di La forza di una donna, che proseguiranno fino a circa le 00:57 prima della conclusione del palinsesto.

