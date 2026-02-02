la fine del kurdistan siriano

Dopo più di dieci anni di autonomia, le forze siriane entreranno oggi in due città del nord-est del Paese. La popolazione locale non si aspetta scontri armati e sembra pronta ad accogliere le truppe di Assad senza grandi problemi. La mossa segna una svolta nella regione, che negli ultimi anni ha vissuto un lungo periodo di autonomia e tensioni.

Dopo oltre dieci anni di Rojava indipendente l'esercito siriano entrerà oggi in due città del nord-est: non ci si aspetta resistenza armata Da oggi i territori curdi del nordest della Siria non saranno più un pezzo autonomo e separato del paese, ma torneranno a essere una regione come le altre, sotto l’autorità del governo centrale di Damasco. È il risultato dell’accordo della scorsa settimana fra il governo siriano e le Forze democratiche siriane (SDF nel più noto acronimo inglese), che prevede che le forze militari e le istituzioni amministrative curde, finora di fatto indipendenti, vengano integrate gradualmente in quelle statali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il governo siriano ha dichiarato la fine delle operazioni militari ad Aleppo, con la riconquista del quartiere Sheikh Maqsoud, ultimo presidio delle Forze Democratiche Siriane (SDF).

LA FINE DEL SOGNO CURDO

Svolta in Turchia, il Pkk si scioglie e rinuncia alla lotta armataFinisce un'epoca in Turchia. Il Pkk (Partito dei Lavoratori del Kurdistan) ha annunciato il proprio scioglimento e la fine di oltre quattro decenni di lotta armata contro lo Stato turco. Il 12° ... ilgiornale.it

Pkk annuncia scioglimento e fine lotta armata in TurchiaIl Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il Pkk, ha annunciato il suo scioglimento e la fine di oltre quattro decenni di lotta armata contro lo Stato turco, ha riferito l'agenzia di stampa filo-curda ... ansa.it

Accordo tra Curdi e Damasco: dall'autonomia a una fragile integrazione Dopo inefficaci cessate il fuoco e fragili patti, l’accordo raggiunto fra Damasco e le Forze Democratiche Siriane a guida curda mette auspicabilmente fine all’escalation di tensione che nell - facebook.com facebook

