La fiamma olimpica accende l’entusiasmo a Morbegno | cittadini in strada per un evento storico

La città di Morbegno si è riempita di persone il primo febbraio, quando la fiaccola delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 è arrivata in paese. I cittadini si sono riversati in strada, festeggiando insieme un momento che passerà alla storia. La giornata si è accesa di entusiasmo e di colori, con tanti che hanno voluto essere protagonisti di questa tappa speciale.

Il 1° febbraio 2026, la città di Morbegno si è trasformata in una grande piazza di festa per accogliere la fiaccola delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Il passaggio del simbolo olimpico ha scatenato un’ondata di entusiasmo tra i cittadini, che si sono riversati per le strade del centro e lungo il percorso del lungo tragitto cittadino. Più di 7000 persone hanno affollato i lati del percorso, creando un’atmosfera di festa collettiva che ha unito famiglie, giovani e anziani in un’emozione condivisa. Il momento più intenso è stato lo scambio della fiaccola davanti al monumento ai caduti, dove la tradizione del passaggio ha trovato un significato profondo, legato alla memoria, alla solidarietà e al senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

