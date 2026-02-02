La facoltà di Economia riduce il divario tra formazione e mondo del lavoro | ecco come

La facoltà di Economia ha avviato un progetto per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. Ora gli studenti possono fare stage e tirocini in aziende locali, per capire meglio cosa cercano i datori di lavoro. L’obiettivo è ridurre il divario tra formazione e occupazione, dando ai giovani strumenti concreti per inserirsi nel mercato. In questo modo, i ragazzi si confrontano con il mondo reale e scoprono quali competenze sono più richieste.

Puntare a valorizzare il percorso accademico dei ragazzi grazie a percorsi che permettano di conoscere da vicino le aziende e capire quali sono i profili di cui hanno più bisogno. E' quello che sta facendo la facoltà di Economia del Polo pontino di Sapienza che ha intensificato il rapporto con il sistema produttivo locale. A dirlo sono i dati, forniti dal professore Massimo Battaglia, referente della facoltà di Economia di Latina per il placement. "L'obiettivo - spiega - è quello di ridurre il divario tra formazione accademica e attività lavorativa ma anche qualificare sempre più la sede di Latina come una realtà della Sapienza capace di distinguersi per la sua stretta connessione con il sistema economico-produttivo e socio-istituzionale del territorio".🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

