La faccia tosta dei sindaci di sinistra che coccolano i violenti e invocano prevenzione

I sindaci di sinistra di Torino si difendono alle prese con le proteste violente. In città, alcuni amministratori cercano di giustificare chi ha scatenato il caos e si concentrano più sulla prevenzione che sulla condanna. Il loro atteggiamento ha sollevato molte polemiche, con critiche che puntano il dito sulla loro tolleranza verso chi ha sfogato la rabbia in modo aggressivo. Oggi, il giornale Il Tempo analizza questa situazione, sottolineando come le proposte avanzate dai primi cittadini siano più rivolte al governo che alle necessità concrete della città

Prendiamoli uno a uno. Così titola Il Tempo oggi sulla violenza rossa di Torino. Ma, spiega il direttore Daniele Capezzone, c'è anche una parte di proposte rivolte al governo. Come la conferma della misura del fermo preventivo. C'è poi il capitolo della faccia tosta della sinistra che coccola gli antagonisti e poi invoca prevenzione. Valditara non fa sconti ai ribelli: “Maturità? Chi farà scena muta è fuori” GUARDA Maranza padroni al Colosseo, l'ultimo sfregio con la 'danza del coltello'. Il video . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La faccia tosta dei sindaci di sinistra che coccolano i violenti e invocano prevenzione Approfondimenti su Torino Violenza Il traffico? Fondazione Milano-Cortina scarica sui sindaci, che invocano lo Stato. Alla fine pagheremo noi Il dibattito sul traffico legato ai Giochi di Milano-Cortina si accende, con i sindaci che chiedono interventi allo Stato. Scontri a Torino, Mentana inchioda la sinistra: "Liberarsi dei violenti per il bene della democrazia" Ieri Torino è esplosa in violenza. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Torino Violenza Argomenti discussi: Ferraiuolo: A Milano con la faccia tosta. Con Reggio Emilia come al gioco dell’oca, se perdi torni al punto di partenza; La tragedia di Niscemi e il ministro facciatosta; FDI - FRATELLI D'ITALIA: M.O. DE CORATO(FDI): SU HANNOUN FACCIA TOSTA CINQUESTELLE, CHIEDANO SCUSA; Stellantis cerca partner in Algeria: opportunità per le nostre aziende. La Monella. In versione Delivery. Morbida fuori, irrecuperabile dentro. Sembra semplice ma appena la addenti capisci che non lo è mai stata. A casa tua con la stessa faccia tosta di sempre. #lospaccio #schiacciata #arezzofood #streetfooditaliano #gambe - facebook.com facebook Nel mondo una diseguaglianza disgustosa grazie alle politiche servili dei governi verso i miliardari. In Italia chi ha ancora la faccia tosta di impedire una tassa verso i superricchi #patrimoniale #Oxfam #povertà #Avs x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.