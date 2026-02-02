La Banca centrale europea ha deciso di lasciare invariati i tassi d’interesse al 2% per la quinta volta di fila. La decisione mostra che la Bce preferisce continuare con la sua strategia di attesa, senza modificare i tassi per ora. La mossa riguarda la gestione dell’inflazione e la stabilità economica nell’area euro.

La Banca centrale europea ha deciso di mantenere invariati i tassi d’interesse al 2% per la quinta riunione consecutiva, confermando la strategia di attesa che caratterizza la sua politica monetaria negli ultimi mesi. L’annuncio, ufficializzato in occasione della riunione di giovedì a Francoforte, non sorprende né i mercati né gli osservatori, che da tempo prevedevano una stabilità nei tassi. Il vero della seduta, tuttavia, non è stato il tasso d’interesse, bensì il repentino rafforzamento dell’euro, che ha superato la soglia di 1,20 contro il dollaro statunitense. Il movimento è stato innescato dalla dichiarazione di Donald Trump, che in un primo momento ha annunciato l’intenzione di imporre nuovi dazi su otto Paesi europei, causando un’impennata della valuta unica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La decisione della Bce di mantenere i tassi invariati segna un nuovo passo nella strategia di controllo dell’inflazione.

