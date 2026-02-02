La compagna di un calciatore si sfoga a fine mercato | Quinto trasloco in tre anni Che bella vita

2 feb 2026

La compagna del calciatore si sfoga dopo il quarto trasferimento in tre anni. Martina Petrangelo commenta amaramente il suo stile di vita, definendolo una

Martina Petrangelo è la compagna di Alessandro Mallamo, appena trasferito dal Sudtirol all'Union Brescia. La donna si è sfogata sui social con un video: "Indovinate chi farà gli scatoloni e chi se li caricherà in macchina e chi dovrà disfarli?".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

