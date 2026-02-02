La Cittadella mette le ali Dodaro e Camara decisivi

La Cittadella vola in classifica grazie alla vittoria contro San’Angelo. Dodaro e Camara decisivi, con il primo che segna e il secondo che entra a partita in corso e dà una spinta importante. La squadra di casa chiude la partita sul 2-0, lasciando i tre punti a casa e rafforzando la propria posizione in campionato.

cittadella 2 san'angelo 0 CITTADELLA: Celenza, Sabotic (59' Calanca), Boccaccini, Fort, Barozzini (56' Camara), Dodaro, Mandelli, Carretti (82' Sardella), Caprioni (77' Sala), Morello (67' Marchetti), Arrondini. A disp. Muzio, Teresi, Tessitori, Crosariol. All. Gori SANT'ANGELO: Cattaneo, Cottarelli (61' Guerrini), Gritti, Davighi, Di Bitonto, Strechie, Sabba (74' Ovalle), Grandinetti (61' Dalcerri), Confalonieri (61' Bernardini), Bramante, Maltoni (80' Mangni). A disp. Mezzadri, Rao, Ceola, Lecchi. All. Vullo. Arbitro Zaccheria di Legnago Reti: 20' Dodaro, 63' Camara Note: ammoniti Celenza, Mandelli, Boccaccini, Caprioni, Cottarelli La Cittadella in un colpo solo ritrova prestazione convincente e vittoria (che mancava da 3 giornate e a San Damaso dal 4 gennaio con la Correggese) avvicinandosi a -6 dalla zona playoff ora occupata dal Piacenza sconfitto nel big match di Pistoia.

