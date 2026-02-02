La Cina punta a sfidare il dollaro, con Xi Jinping che sogna di far diventare lo yuan una moneta di uso globale. Mette in campo strategie e iniziative per ridurre la dipendenza dal dollaro e rafforzare la propria valuta. La strada è lunga e piena di ostacoli, ma Pechino non ha intenzione di mollare.

Per Xi Jinping è un mix tra un vizietto e un sogno: buttare giù dal trono delle valute globali il dollaro. Facendo, dunque, dello yuan, il nuovo baricentro finanziario mondiale. La chiamano de-dollarizzazione ed è da almeno una ventina di anni che a Pechino immaginano un clamoroso sorpasso. Eppure il leader cinese ci crede ancora, eccome. Forse perché impressionato dalla piuttosto duratura debolezza del dollaro su altre divise. In un messaggio inviato al partito, Xi ha chiarito in modo cristallino il suo desiderio che lo yuan diventi una valuta di riserva globale. Vale a dire, che la moneta cinese acquisisca lo stesso status del verdone, dal momento che le grandi riserve di denaro globali oggi sono quasi tutte in dollari. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La Cina e quel sogno di uno yuan globale. Le sfide del dollaro e le ambizioni di Xi





