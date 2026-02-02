La cifra è pazzesca alla Juve non si è mai vista | ufficiale

La Juventus ha ufficialmente raggiunto una cifra record che non si era mai vista prima nel calcio professionistico. La notizia sta facendo il giro del mondo e sorprende gli appassionati, perché si tratta di una cifra davvero pazzesca. La società si è lasciata alle spalle ogni precedente e ha stabilito un nuovo record, dimostrando ancora una volta di essere un punto di riferimento nel calcio italiano.

Calciomercato Pisa, colpo a sorpresa dei nerazzurri! In arrivo l'ex giocatore della Juventus: tutti i dettagli Mercato Lazio, accordo di massima con Diogo Leite: intesa vicina e firma rinviata in attesa di. Zaragoza Roma, l'analisi di Carboni: «Un ragazzo con grandi numeri, bravo nell'uno contro uno, velocissimo e che cerca sempre il dribbling» Vergara Napoli, Lodi lo racconta: «Io vedo in lui qualcosa di Cassano. Di testa, però, è sempre stato grande»

E' una Juvi pazzesca: è la quinta vittoria; C'è una data, è stata fissata una cifra pazzesca: preparatevi per il combattimento del decennio tra Tyson Fury e Oleksandr Usyk; Scoop dall'Argentina: Ecco quanto spendeva Wanda con lo stipendio d'oro di Icardi all'Inter

Mostruoso Sinner, anno da record tra titoli e montepremi: la cifra è pazzescaUn anno da record chiuso nel migliore dei modi e la squalifica è un lontano ricordo. A quei tre mesi non penso più aveva detto Jannik Sinner prima della finale di ieri contro Carlos Alcaraz e per ... tuttosport.com

La #Lazio chiude per Edoardo #Motta dalla #Reggiana: il portiere sostituirà #Mandas Secondo Fabrizio Romano, sorride il bilancio della #Juventus: il club incasserà il 50% della cifra grazie alla clausola sulla futura rivendita Un tesoretto inaspettato e i - facebook.com facebook