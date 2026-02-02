La cattura di Messina Denaro | su Rai Uno ecco L' Invisibile protagonista anche la palermitana Ester Vinci

La cattura di Messina Denaro diventa protagonista della tv con la nuova miniserie

La nuova miniserie prodotta da Pietro Valsecchi per la regia di Michele Soavi andrà in onda in prima visione martedì 3 e mercoledì 4 febbraio. E' stata girata anche a Palermo. Le parole dell'attrice: "Sono felice e orgogliosa di aver preso parte a un lavoro che finalmente racconta non la mafia, ma la vittoria dello Stato" Nella serie, che racconta gli ultimi mesi delle operazioni dei ROS culminate con la cattura di Matteo Messina Denaro, Ester Vinci interpreta Santuzza, moglie di Giove, carabiniere membro della squadra speciale impegnata nella cosiddetta Operazione Tramonto. Un personaggio femminile intenso e necessario, che accompagna lo spettatore nella scoperta delle verità più intime e dolorose di una missione che ha segnato la storia recente del nostro Paese.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Messina Denaro

Lino Guanciale torna in tv con una miniserie che ricostruisce la cattura di Matteo Messina Denaro.

A Fiumicino, le riprese del film “Mare Mosso” sono iniziate oggi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Messina Denaro

Argomenti discussi: La cattura di Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: È stata più di un’impresa eroica; 'L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro'. Con Lino Guanciale il 3-4 febbraio; Rai 1, ecco la serie sulla cattura di Messina Denaro: Girata nel Palermitano, qua abbiamo avuto più libertà e sicurezza; L’invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro, la serie con Lino Guanciale: Che emozione raccontare gli eroi nell'ombra. Sul set ci siamo commossi.

Tutto su L’invisibile – La cattura di Matteo Messina DenaroL’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro arriva su Rai 1 il 3 e 4 febbraio: trama completa, cast, numero di puntate e dove vedere la miniserie in streaming su RaiPlay. daninseries.it

Trama de L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina DenaroLa trama de L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro ruota attorno alla figura del Colonnello Lucio Gambera, ufficiale dei Carabinieri del ROS incaricato di catturare uno dei criminali più ... daninseries.it

"L'Invisibile. La cattura di Matteo Messina Denaro" martedì 3 e mercoledì 4 febbraio su Rai 1 - facebook.com facebook

Ninni Bruschetta è Matteo Messina Denaro: “Calarmi nel male è stato un peso” x.com