Dopo oltre cinque anni di attesa, la Cassazione ha messo fine al caso Sottile, assolvendo il brigadiere della Guardia di Finanza Giuseppe Sottile. La decisione arriva dopo un lungo percorso tra processi e indagini, durante il quale emergono anche minacce alla sua famiglia. Ora Sottile può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Dopo più di cinque anni di incertezza, processi, arresti e una lunga battaglia legale, il brigadiere della Guardia di Finanza Giuseppe Sottile, 55 anni, residente a Milazzo, è stato definitivamente assolto dalla Corte di Cassazione. Il verdetto, reso irrevocabile con la dichiarazione inammissibili dei ricorsi presentati dal pubblico ministero e dalle parti civili, chiude un capitolo tormentato della sua vita e del suo percorso professionale. L'inchiesta, che risale all'ottobre 2020, lo aveva visto coinvolto in un processo per estorsione in concorso con i fratelli Emanuele e Demetrio Laganà, di Reggio Calabria.

© Ameve.eu - La Cassazione chiude il caso Sottile: assolto dopo anni, emergono minacce alla famiglia durante l’inchiesta.

La Corte di Cassazione ha concluso dopo oltre vent’anni il contenzioso riguardante la costruzione di diciotto alloggi sociali, realizzati da una società di costruttori.

Un uomo di cinquant'anni è stato assolto dopo cinque anni di procedimento, con la sentenza del giudice Giuseppe Sciarrotta.

