La casa dei sogni è con il tetto di vetro e scaldata dal sole

La classe 2ª B della scuola “Cesare Guasti” di Prato ha ideato una casa speciale, con un tetto di vetro che si apre e si chiude grazie ai pannelli solari. I ragazzi hanno disegnato questa casa dei sogni, immaginando di vivere in un ambiente luminoso e sostenibile, tutto basato sull’uso del sole. Un modo per pensare al futuro e a un modo diverso di abitare.

La casa dei sogni esiste. La classe 2ª B della scuola “Cesare Guasti“ dell’Istituto Comprensivo Marco Polo di Prato immagina di vivere in una casa dove il tetto è di vetro e si apre e si chiude con sopra i pannelli solari. "Quando ci sdraiamo - scrivono gli studenti - vediamo il cielo e il sole di giorno, la luna e le stelle di notte. La nostra casa è calda perché è di legno e il sole la riscalda e non abbiamo bisogno di accendere tante lampadine. Sotto i nostri piedi passano dei lunghi tunnel che vanno a finire nei cassonetti sottoterra, cassonetti magici che non si vedono, vediamo solo dei cartelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

