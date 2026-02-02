La cantante colombiana Shakira si esibirà questa sera a Milano. Nata a Barranquilla nel 1977, la artista mette sempre una carica incredibile sul palco. Quando sale, toglie il fiato a chi la guarda. La sua energia travolgente conquista il pubblico ad ogni performance.

Q uando sale sul palco toglie il fiato. Shakira, Acquario ascendente Ariete, è un vortice di energia. Nata a Barranquilla, in Colombia, colpisce con il viso da bambina impetuosamente sensuale e la presenza carismatica “da capitana in formazione”, come si è autodefinita. Shakira sul palco con i figli Milan e Sasha: «Magico e indimenticabile» X Leggi anche › Shakira: «Ricostruita grazie alla musica, ho trasformato il dolore in forza» Nel Tema Natale, la Luna in Cancro svela il legame potente con la famiglia. Tra le prime canzoni la più famosa è dedicata alla morte del fratello in un incidente stradale, strazio che ha segnato la sua infanzia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante colombiana, nata a Barranquilla il 2 febbraio 1977, è una bomba di energia sul palco e nella vita

