La candidata di destra Laura Fernández vince le presidenziali in Costa Rica. Con una vittoria schiacciante, prende il comando del Paese promettendo di rafforzare la lotta contro criminalità e narcotraffico. La sua vittoria arriva dopo una campagna intensa e molto polarizzata.

Con l’88 per cento delle schede scrutinate, Fernández, una politologa di 39 anni, ha avuto quasi il 49 per cento dei voti, cioè nove punti percentuali in più di quelli necessari per essere eletta al primo turno. Il suo principale avversario, l’economista di centrodestra Álvaro Ramos, ha ottenuto il 33 per cento dei voti e ha riconosciuto la sconfitta. Scelta dal popolare presidente uscente Rodrigo Chaves, Fernández, un’ex ministra, si è autoproclamata “presidente eletta” durante una telefonata con il suo mentore, trasmessa alla tv. Dopo l’annuncio dei risultati, migliaia di sostenitori di Fernández sono scesi in piazza nella capitale San José e in altre città per festeggiare. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La candidata di destra Laura Fernández vince le presidenziali in Costa Rica

Approfondimenti su Laura Fernández

Laura Fernández ha vinto le presidenziali in Costa Rica, assicurandosi la vittoria al primo turno.

Laura Fernandez, 39 anni, è diventata presidente del Costa Rica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Laura Fernández

Argomenti discussi: Presidenziali in Costa Rica, vince la candidata di destra Laura Fernandez con circa 50% dei consensi; Costa Rica, la candidata della destra populista vince le elezioni. Ecco chi è; Conservatrice, erede politica di Chaves: Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica; Media, la candidata di destra Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica.

Presidenziali in Costa Rica, vince la candidata di destra Laura FernandezLa presidente eletta, che ha ottenuto il 48,5% dei voti con l'88,4% dei seggi scrutinati, ben al di sopra del 40% necessario per vincere al primo turno, ha affermato di essere una democratica convint ... tg24.sky.it

Media, la candidata di destra Laura Fernandez vince le presidenziali in Costa Rica(ANSA) - SAN JOSÉ, 01 FEB - La candidata del partito di destra al potere, Laura Fernández, ha ottenuto una schiacciante vittoria al primo turno delle elezioni presidenziali tenutesi ieri in Costa Rica ... msn.com

Nicolas Cage e Laura Dern sul set di Cuore selvaggio, 1990 Diretto da David Lynch - facebook.com facebook