La buona sanità | riconoscimento internazionale per tre chirurghe vascolari del Goretti

Tre chirurghi vascolari dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina hanno ricevuto un riconoscimento internazionale. La loro professionalità e il lavoro quotidiano sono stati premiati, portando lustro alla sanità locale.

La buona sanità nella provincia di Latina: importante riconoscimento per tre chirurghe vascolari dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Un riconoscimento, quello che ha visto protagoniste le tre giovani dottoresse, che guarda al futuro. L’encomio è stato ricevuto per un intervento eseguito la scorsa estate a Latina su un paziente di circa 80 anni affetto da un aneurisma dell’aorta addominale reso ancor più complicato, spiegano dalla Asl di Latina, “dalle particolari condizioni anatomiche che presentava l’organo del paziente e che hanno aumentato le difficoltà dell’intervento che le tre dottoresse dell’ospedale Goretti sono riuscite ad affrontare e risolvere brillantemente”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La Breast Unit del Goretti si distingue come centro di eccellenza nella chirurgia oncologica, con oltre 1000 pazienti trattate negli ultimi tre anni.

Il laboratorio di patologia molecolare oncologica dell'ospedale Santo Stefano di Prato ha ottenuto la certificazione internazionale ISO 15189.

