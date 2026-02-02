La bicipolitana si allunga | Altre piste in via Cervese e a Ponte Abbadesse

La rete ciclabile di Cesena si allarga. Dopo l’approvazione del Biciplan nel 2022, si stanno aggiungendo nuove piste in via Cervese e a Ponte Abbadesse. La giunta Lattuca continua a investire sulla mobilità sostenibile, puntando a collegare meglio i quartieri e offrire ai cittadini un’alternativa alle auto. I lavori sono in corso e presto i ciclisti potranno contare su percorsi più lunghi e sicuri.

Come procede la Bicipolitana, uno dei marchi di fabbrica della giunta Lattuca, da anni mantra delle politiche di transizione ambientale del Comune di Cesena? Nel 2022, con l'approvazione del Biciplan, è stato avviata l'implementazione di una rete interconnessa di percorsi ciclabili denominata per l'appunto, in analogia con altre esperienze italiane, Bicipolitana. La dotazione di piste ciclabili (in molti casi ciclopedonali) – stando al rapporto Ecosistema Urbano di Legambiente – è passata a Cesena da 24 metri per ogni cento abitanti nel 2021 a 28 metri nel 2025. "Ad oggi la rete ciclabile conta 101 km di piste – fa il punto l'assessore alla mobilità Christian Castorri –.

