La Biblioteca del Borghese | tra storia collezionismo e società nel Mezzogiorno

Questa settimana ad Avellino si tiene l’inaugurazione della mostra documentaria sulla Biblioteca del Borghese. L’appuntamento è giovedì 5 febbraio alle 17,30 nella Sala Penta della Biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone. La Provincia di Avellino ha deciso di aprire le porte a questa esposizione per far conoscere meglio la storia e i pezzi rari che custodisce questa biblioteca, nata dalla passione per il collezionismo e la cultura.

Voluta dalla Provincia di Avellino, giovedì 5 febbraio, alle ore 17,30, nella Sala Penta della Biblioteca provinciale Scipione e Giulio Capone di Avellino, sarà inaugurata la mostra documentaria La Biblioteca del Borghese. Identità di ceto, presenza politica e collezionismo di una famiglia influente nel Mezzogiorno moderno, ideata e curata dal professore Antonio Toni Iermano, ordinario di Letteratura italiana. All’inaugurazione presenzierà il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. I lavori saranno coordinati dal giornalista Pierluigi Melillo, direttore di Ottochannel. L’apertura della mostra, che resterà fruibile al pubblico e alle scuole fino al prossimo 16 ottobre, sarà preceduta dalla lezione del professore Antonio Toni Iermano.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

