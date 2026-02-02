Massimo Barbeni, un giovane di Ardesio, ha deciso di diventare pastore. Domenica 8 febbraio, sarà tra gli allevatori che prenderanno parte alla tradizionale «Fiera delle Capre e dell’Asinello». La sua storia ha già catturato l’attenzione di molti, perché ha scelto di seguire una strada diversa, fatta di pascoli e animali.

Articolo. Massimo sarà tra gli allevatori che parteciperanno alla storica «Fiera delle Capre e dell’Asinello», in programma domenica 8 febbraio In un’epoca che sembra voler forzatamente allontanare l’uomo dalla montagna, dedicare la propria vita alla natura rappresenta una scelta tanto ostinata quanto luminosa e virtuosa. Eppure, proprio ad Ardesio, nel cuore dell’alta Valle Seriana, questa filosofia di vita continua a incarnarsi con una forza che va oltre il folclore: è resistenza culturale, è progetto di vita, è futuro. Domenica 8 febbraio il paese celebrerà questo legame con la 26esima edizione della «Fiera delle Capre» e la 24esima «Fiera dell’Asinello», un duplice evento che da oltre un quarto di secolo rappresenta molto più di un’esposizione zootecnica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - La bella storia di Massimo Barbeni, il giovane di Ardesio che ha deciso di fare il pastore

Approfondimenti su Massimo Barbeni

Ultime notizie su Massimo Barbeni

