La bella storia di Massimo Barbeni il giovane di Ardesio che ha deciso di fare il pastore

Da ecodibergamo.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimo Barbeni, un giovane di Ardesio, ha deciso di diventare pastore. Domenica 8 febbraio, sarà tra gli allevatori che prenderanno parte alla tradizionale «Fiera delle Capre e dell’Asinello». La sua storia ha già catturato l’attenzione di molti, perché ha scelto di seguire una strada diversa, fatta di pascoli e animali.

Articolo. Massimo sarà tra gli allevatori che parteciperanno alla storica «Fiera delle Capre e dell’Asinello», in programma domenica 8 febbraio In un’epoca che sembra voler forzatamente allontanare l’uomo dalla montagna, dedicare la propria vita alla natura rappresenta una scelta tanto ostinata quanto luminosa e virtuosa. Eppure, proprio ad Ardesio, nel cuore dell’alta Valle Seriana, questa filosofia di vita continua a incarnarsi con una forza che va oltre il folclore: è resistenza culturale, è progetto di vita, è futuro. Domenica 8 febbraio il paese celebrerà questo legame con la 26esima edizione della «Fiera delle Capre» e la 24esima «Fiera dell’Asinello», un duplice evento che da oltre un quarto di secolo rappresenta molto più di un’esposizione zootecnica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

la bella storia di massimo barbeni il giovane di ardesio che ha deciso di fare il pastore

© Ecodibergamo.it - La bella storia di Massimo Barbeni, il giovane di Ardesio che ha deciso di fare il pastore

Approfondimenti su Massimo Barbeni

La vera storia di Ovidio Marras: la vita del pastore sardo che ha ispirato il film La vita va così

Grande Fratello, il rifiuto di Anita: che cosa ha deciso di fare

Anita è stata posta di fronte a una scelta importante all'interno del Grande Fratello, che ha richiesto la sua decisione diretta.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Massimo Barbeni

Argomenti discussi: All’Antico Vinaio verso i 100 milioni di fatturato, venti nuove aperture nel 2026; Tornare a Lugano e stata una salvezza | Sabina Di Muro – Una Bella Storia | Presentato da UBS; La bella storia dei fratelli infermieri Miriana e Mirko: in Kenya per aiutare i più deboli; Linda, la cagnolina trovata a terra immobile: la sua storia ora passa dal Comasco e cerca casa.

La bella storia di Massimo Barbeni, il giovane di Ardesio che ha deciso di fare il pastoreI n un’epoca che sembra voler forzatamente allontanare l’uomo dalla montagna, dedicare la propria vita alla natura rappresenta una scelta tanto ostinata quanto luminosa e virtuosa. Eppure, proprio ad ... ecodibergamo.it

la bella storia diLa vita è bella di Roberto Benigni rimane un capolavoro senza tempoA quasi trent'anni dall'uscita, il capolavoro di Roberto Benigni continua a raccontare il valore della speranza e della fantasia come strumenti di resistenza ... iodonna.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.