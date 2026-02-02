La barca affonda e il capitano mente | perché il referendum sulla magistratura fa paura

Questa mattina a Roma, il dibattito sul referendum sulla magistratura si fa sempre più acceso. Mentre alcuni sostengono che la riforma possa migliorare il sistema, altri accusano le forze politiche di nascondere i veri problemi dietro promesse vuote. La tensione cresce, e le parole dei politici si scontrano con le preoccupazioni dei cittadini, che chiedono trasparenza e risposte chiare.

Roma, 2 feb – “ Everybody knows that the boat is leaking, everybody knows the captain lied ” cantava Leonard Cohen nel 1988, lanciando una critica alla società contemporanea, fondata sull’ingiustizia sociale e su di un potere istituzionale che utilizza le bugie come strumento di repressione del dissenso. A distanza di quasi quarant’anni, le parole e i temi cari al cantautore canadese suonano ancora attualissime. Il referendum sulla magistratura e la narrazione della sinistra. Ma cos’hanno in comune Bill Rawls di The Wire, il Grande Fratello di Orwell e la sinistra italiana capitanata da Schlein, Bonelli e Roberto Saviano? L’essere espressione di un sistema destinato a crollare, sconnesso dalla realtà, ma che ha capito una cosa fondamentale: il controllo della narrazione, la propaganda, le fake news, sono uno strumento formidabile per il mantenimento del potere. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

