La Albanese fa comizi nei centri sociali Ma sulla vergogna Askatasuna sceglie il silenzio
La politica di Francesca Albanese si sposta dai consueti incontri pubblici ai centri sociali. Dopo aver ricevuto una cittadinanza onoraria e averla poi vista ritirare, la deputata decide di parlare direttamente tra la gente, in un ambiente più vicino alle piazze alternative. La sua scelta di fare comizi in quei luoghi ha suscitato reazioni, ma lei non si ferma e continua a farsi vedere tra chi la sostiene. Nel frattempo, il caso Askatasuna resta nel silenzio, senza dichiarazioni ufficiali.
Francesca Albanese non ci sta a rimanere nell’ombra. E quindi, tra una cittadinanza onoraria che le viene conferita e una che le viene ritirata, ha pensato bene di spostare i suoi comizi nei centri sociali. Nello specifico, andrà allo “Spin Time”, e ciò avviene nonostante si tratti di uno dei locali occupati abusivamente presenti nella lista del Viminale e che dovrebbero essere prossimi allo sgombero. Ma sua maestà “genocidio in corso” sembra reputarla una scelta corretta nonostante i fatti gravissimi avvenuti a Torino, su cui non ci risulta che lei si sia espressa. Nessuna condanna per gli agenti feriti, per la città distrutta, forse per qualcuno sono solo compagni che sbagliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
