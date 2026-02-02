Klinefelter e testosterone | scoperte sulla memoria e attenzione in nuovi studi clinici

Un nuovo studio ha messo in luce come i livelli di testosterone influenzano memoria e attenzione negli uomini con sindrome di Klinefelter. I ricercatori hanno osservato che modificare i livelli di questo ormone può migliorare le prestazioni cognitive, aprendo nuove strade per trattamenti mirati.

Un nuovo studio clinico ha scoperto un legame significativo tra i livelli di testosterone e le prestazioni cognitive in uomini affetti dalla sindrome di Klinefelter, una condizione genetica rara causata dalla presenza di un cromosoma X extra. I ricercatori hanno analizzato 30 soggetti maschi con diagnosi confermata, esaminando le loro abilità cognitive in diversi ambiti: memoria a breve e lungo termine, velocità di elaborazione delle informazioni e funzioni linguistiche. I risultati hanno evidenziato che i partecipanti con livelli più elevati di testosterone presentavano prestazioni superiori in tutte le aree testate.

