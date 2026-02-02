Keplero ha presentato un nuovo robot virtuale per rispondere alle richieste dei clienti. La tecnologia di intelligenza artificiale nel customer service cresce rapidamente e già vale 13 miliardi di dollari nel mondo. Entro il 2033, si prevede che questa cifra raggiungerà quasi 84 miliardi, con un ritmo di crescita del 23% all’anno.

NEL MONDO, l’ intelligenza artificiale applicata al customer service vale già 13 miliardi di dollari e si stima raggiungerà 83,8 miliardi entro il 2033, con un tasso di crescita annuo del 23,2% (Grand View Research, 2024). Numeri che raccontano una rivoluzione silenziosa, capace di trasformare il modo in cui le aziende comunicano con i propri clienti. Eppure, in Italia, solo il 5% delle imprese utilizza soluzioni di Ai: una cifra che fotografa un ritardo tecnologico ma anche un’enorme opportunità di crescita, soprattutto per le pmi. È in questo contesto che nasce Keplero Ai, startup fondata nel 2023 da Gabriele Feudo (classe 2000) e Giovanni Davalli (classe 2001). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Keplero presenta il robot virtuale per gestire le richieste dei clienti

Approfondimenti su Keplero Robot

