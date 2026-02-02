Keplero presenta il robot virtuale per gestire le richieste dei clienti
Keplero ha presentato un nuovo robot virtuale per rispondere alle richieste dei clienti. La tecnologia di intelligenza artificiale nel customer service cresce rapidamente e già vale 13 miliardi di dollari nel mondo. Entro il 2033, si prevede che questa cifra raggiungerà quasi 84 miliardi, con un ritmo di crescita del 23% all’anno.
NEL MONDO, l’ intelligenza artificiale applicata al customer service vale già 13 miliardi di dollari e si stima raggiungerà 83,8 miliardi entro il 2033, con un tasso di crescita annuo del 23,2% (Grand View Research, 2024). Numeri che raccontano una rivoluzione silenziosa, capace di trasformare il modo in cui le aziende comunicano con i propri clienti. Eppure, in Italia, solo il 5% delle imprese utilizza soluzioni di Ai: una cifra che fotografa un ritardo tecnologico ma anche un’enorme opportunità di crescita, soprattutto per le pmi. È in questo contesto che nasce Keplero Ai, startup fondata nel 2023 da Gabriele Feudo (classe 2000) e Giovanni Davalli (classe 2001). 🔗 Leggi su Quotidiano.net
