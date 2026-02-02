Kaufmann tentò di fare ingaggiare la figlioletta E il suo legale chiede la perizia psichiatrica

Kaufmann ha tentato di convincere la figlioletta a entrare in un accordo e ora il suo legale richiede una perizia psichiatrica. L’uomo, invece di lasciar perdere, avrebbe cercato di sfruttare l’immagine della bambina per trarne qualche vantaggio economico. La vicenda sta facendo discutere, mentre la giustizia si prepara a approfondire i fatti.

Prima di trattarla alla stregua di un oggetto da gettare via, ha provato a sfruttare la sua immagine mettendosi in tasca qualche soldo. Emerge un nuovo dettaglio inquietante rispetto al brutale omicidio compiuto da Francis Kaufmann, il californiano, che si faceva chiamare Rexal Ford, che quest'estate ha ucciso sua moglie e, pochi giorni dopo, la figlioletta di poco più di un anno, poi ritrovate senza vita a Villa Pamphilj a Roma. Riportano oggi Repubblica e il Messaggero nella loro edizione cartacea, che dopo avere ucciso la compagna Anastasia, Kaufmann vagò per giorni per le strade di Roma, provando in ogni modo a contattare agenzie di "baby modelling".

