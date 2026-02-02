Kate Middleton la decisione sul figlio George | no alla tata cosa fa ogni giorno

Kate Middleton ha deciso di non affidare più il figlio George a una tata. La principessa si dedica quotidianamente a crescere il bambino, senza delegare il ruolo di madre. La sua scelta ha sorpreso alcuni, ma lei insiste nel voler essere presente e attiva nella vita del piccolo.

Prima ancora di essere una principessa, Kate Middleton continua a rivendicare con forza il suo ruolo di madre. Nonostante un’agenda fitta di impegni istituzionali e una vita costantemente sotto i riflettori, la principessa del Galles non rinuncia a ritagliarsi spazi quotidiani da dedicare ai figli. Un’attenzione che diventa ancora più marcata quando si parla del primogenito George, che oggi ha 12 anni e si trova in una fase particolarmente delicata della crescita. Proprio nei confronti del principino, Kate ha deciso di fissare due regole precise, alle quali non intende derogare e che non ha alcuna intenzione di delegare alla tata Maria Teresa Turrion Borrallo, recentemente insignita della Royal Victorian Medal (Silver) nei New Year Honours per il servizio svolto presso la Royal Family.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Kate Middleton vuole tenere sotto controllo alcune parti della giornata di George.

Kate Middleton e il principe William hanno deciso di imporre un divieto per il loro figlio George, riflettendo un approccio condiviso alla crescita e alla tutela della famiglia.

