Juventus Women rinforzo per la Primavera | ecco la 2008 Viljamaa
La Juventus Women annuncia l’arrivo di una nuova giocatrice per la sua Primavera. Si tratta della 2008 Viljamaa, che si unisce al team per rafforzare il settore giovanile femminile. La società conferma il suo investimento sui giovani talenti e si prepara a una stagione all’insegna della crescita.
Juventus Women, arriva un grande rinforzo per la Primavera delle ragazze bianconere: ecco la 2008 Viljamaa. Vediamo di chi si tratta. La Juve continua a costruire le basi per il proprio futuro puntando con decisione sui migliori prospetti del panorama internazionale. La dirigenza bianconera ha messo a segno un’operazione di mercato molto interessante per rinforzare la rosa della Primavera femminile, assicurandosi le prestazioni di una giovane promessa proveniente dal nord Europa. Si tratta di Rebecca Viljamaa, centrocampista mancina classe 2008, che arriva a Torino con l’obiettivo di proseguire il suo percorso di crescita in un ambiente di alto livello. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Women Primavera, Bruzzano non ha dubbi: «Percorso sempre improntato al miglioramento della singola giocatrice». Ecco come crescere
Juventus Women Primavera si distingue per un percorso di sviluppo incentrato sul miglioramento individuale di ogni giocatrice.
Juventus Women, che partita! Le bianconere pareggiano 3-3 contro il Lione in Women's Champions League: ecco come è andata la sfida
