La Juventus Women ha deciso di non cedere Perry in prestito, almeno per ora. La trattativa per Kirby sembra essere stata rimandata, ma non definitivamente chiusa. I dirigenti bianconeri continuano a valutare le mosse da fare sul mercato, mentre la squadra si prepara alla prossima stagione. Nessun cambio nelle fila attuali, almeno per il momento.

di Mauro Munno Juventus Women, niente Kirby: assalto solo rimandato? Intanto Perry resterà in rosa e non sarà ceduta in prestito. Si attende l’attaccante. Niente da fare: nonostante un pressing costante e varie offerte (tutte rigettate), la Juventus Women non è riuscita a convincere il Brighton a cedere Fran Kirby. La mezzapunta inglese aveva dato il suo benestare al trasferimento ma i ‘Seagulls’ non ne hanno voluto sapere. Fonti vicine alla giocatrice riferiscono a .com di essere speranzose che il trasferimento possa compiersi in estate. La Juventus nelle prossime ore dovrebbe comunque formalizzare l’arrivo di una nuova attaccante che rinforzerà il reparto offensivo di Canzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women mercato, niente Kirby: assalto solo rimandato? Intanto Perry resterà in rosa

L’allenatore del Brighton si è espresso sulla presenza di Kirby, confermando la sua intenzione di vederla ancora nella squadra anche dopo la sessione di mercato.

Il Brighton ha respinto tre offerte per Kirby, rendendo la trattativa con la Juventus Women particolarmente complessa.

