Juventus | ultimo assalto del calciomercato

La Juventus si muove all’ultimo minuto per rinforzare l’attacco. Nelle ore finali prima della chiusura del calciomercato invernale, i bianconeri stanno cercando di portare a Torino Alexander Sørloth, un centravanti di livello. La società lavora intensamente per chiudere l’affare prima della scadenza di lunedì 2 febbraio alle 20:00.

La Juventus tenta l'ultimo assalto disperato del calciomercato invernale 2026 per un centravanti di spessore, con Alexander Sørloth finito nel mirino nelle ore finali prima della chiusura della finestra (lunedì 2 febbraio alle 20:00). Il norvegese classe 1995, attualmente all'Atlético Madrid, è emerso come opzione concreta dopo il fallimento delle

La Juventus prosegue le trattative nel calciomercato invernale del 2026, concentrandosi su due obiettivi principali: Bernardo Silva, per migliorare il reparto centrocampo, e Marcos Senesi, per rafforzare la difesa centrale.

Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison ...Mateta al Milan è il giallo delle ultime ore del mercato che chiude stasera alle venti. Per il centroavanti francese, 27 anni, dopo tante incertezze. tuttomercatoweb.com

Calciomercato, Juventus-Kolo Muani ora è assalto: la richiesta del Psg (e il piano B bianconero) - Pressing per Norton-CuffyLa Juventus (ri)accende i riflettori su Randal Kolo Muani. Dopo la telenovela estiva legata al suo ritorno, senza lieto, i dubbi di En-Nesyri (tentato dal Siviglia, anche per lui sarebbe un ritorno), ... affaritaliani.it

Chiellini fa chiarezza sul mercato della Juventus in attacco: "Siamo in attesa per un numero 9" Arriverà nell'ultimo giorno E chi sarà - facebook.com facebook

#KoloMuani: oggi c’è stato un contatto tra #Juventus e #PSG, il club francese ha garantito che non ci sarebbero problemi di formula e che l’attaccante verrebbe liberato senza problemi. Kolo Muani vuole tornare, la Juventus ci proverà fino all’ultimo con il #T x.com