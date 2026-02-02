Juventus | Ufficiale l’acquisto di Holm

La Juventus ha annunciato ufficialmente di aver preso Emil Holm dal Bologna. L’operazione include anche lo scambio con Joao Mario, che passa ai rossoblù. La firma dei contratti è stata depositata in Lega, segnando un passo concreto nel rafforzamento della squadra in questa finestra di mercato invernale.

La Juventus ha ufficializzato nelle ultime ore l’arrivo di Emil Holm dal Bologna, completando un’operazione che prevede il passaggio di Joao Mario in rossoblù: lo scambio è stato certificato con il deposito dei contratti in Lega e si inserisce nella strategia di rafforzamento mirato del club bianconero in questa finestra di mercato invernale. Holm è della Juventus: formula e prospettive. Il laterale svedese classe 2000 approda alla Juventus in prestito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto a favore dei bianconeri. Un’operazione costruita per garantire subito un’alternativa affidabile sugli esterni, senza appesantire l’investimento nell’immediato.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Il Napoli ha ufficializzato l'acquisto di un giovane calciatore nel mercato di gennaio, segnando il primo intervento della sessione.

La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Harrison, confermato tramite comunicato ufficiale e dettagli sulla formula di acquisto.

