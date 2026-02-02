Juventus Rugani in prestito alla Fiorentina

La Juventus ha ufficializzato il trasferimento di Daniele Rugani alla Fiorentina. Il difensore, che era in prestito, si trasferisce in Toscana e indosserà la maglia viola per la nuova stagione. Rugani lascia Torino dopo aver militato per diversi anni nella squadra bianconera.

Rugani alla Fiorentina Come annunciato dal sito ufficiale della Juventus, Daniele Rugani è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il difensore bianconero si trasferisce a Firenze in prestito per mezzo milione di euro, con l’obbligo di riscatto fissato a 2 milioniche scatta con la conquista della salvezza da parte dei viola. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Rugani in prestito alla Fiorentina Approfondimenti su Juventus Fiorentina Rugani lascia la Juve in prestito: ufficiale la cessione alla Fiorentina. Il comunicato La Juventus ha ufficializzato il trasferimento di Daniele Rugani alla Fiorentina in prestito. Rugani lascia la Juventus e passa alla Fiorentina: operazione definita Daniele Rugani cambia maglia e lascia la Juventus per approdare alla Fiorentina. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. UFFICIALE Rugani alla Fiorentina! Tutti i dettagli Ultime notizie su Juventus Fiorentina Argomenti discussi: Fiorentina su Rugani: assalto finale ma la Juve detta le condizioni; La Fiorentina è molto vicina a Rugani. Nottingham su Gosens; Da Holm-Joao Mario a Rugani: le 5 trattative che vi siete persi oggi (01/02); FLASH| Rugani ad un passo dall'addio: la Juve ha l'accordo con un club di Serie A. Rugani lascia la Juve in prestito: ufficiale la cessione alla Fiorentina. Il comunicato diramato dal club bianconero sull’operazioneRugani lascia la Juve in prestito: ufficiale la cessione alla Fiorentina. Il comunicato diramato dal club bianconero sull’operazione Ora è anche ufficiale: Daniele Rugani si trasferisce a titolo tempo ... juventusnews24.com Daniele Rugani lascia la Juventus. Il difensore lucchese passa in prestito alla FiorentinaIl centrale 31enne lascia la Vecchia Signora - squadra che ne detiene il cartellino dal 2012 - e sarà Viola almeno fino a giugno ... luccaindiretta.it Rugani lascia la Juventus Il difensore pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina - facebook.com facebook #Rugani lascia la #Juventus: il difensore pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.