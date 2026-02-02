Juventus niente centravanti | sfuma Icardi nelle ultime ore

La trattativa tra la Juventus e Icardi si è fermata negli ultimi giorni. I bianconeri avevano tentato di portare l’attaccante in rosa, ma all’ultimo momento l’affare è saltato. Ora la squadra di Allegri resta senza un centravanti di ruolo e dovrà trovare altre soluzioni.

I bianconeri hanno sondato il colpo in attacco nelle ore finali, ma l'operazione non si è mai sbloccata. Il nome più vicino è stato quello di Mauro Icardi, rimasto però un tentativo senza sbocco. La Juventus ha chiuso la finestra invernale senza regalare a Luciano Spalletti un nuovo riferimento offensivo. Dopo l'ingresso di Boga, la dirigenza ha valutato più profili, ma senza trovare incastri sostenibili. Nelle ultime ore, il dossier Icardi è stato quello più caldo. Dall'entourage dell'attaccante argentino è arrivato un segnale diretto alla Continassa: «Se mi prendete faccio dieci gol in sei mesi e poi resto».

