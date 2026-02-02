La Juve Stabia si prende Alvin Okoro dalla Juventus Next Gen. Dopo settimane di trattative, l’affare si è chiuso nella notte con il passaggio ufficiale del giocatore. Gli ultimi giorni di mercato si rivelano sempre più imprevedibili e sorprendenti.

Gli ultimi giorni di mercato possono riservare sviluppi imprevedibili. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nella notte è stato completato la scambio di documenti per il trasferimento di Alvin Okoro alla Juve Stabia. Il classe 2005, di proprietà del Venezia, era approdato alla Next Gen l’estate scorsa con un prestito con diritto di riscatto. I tre club hanno raggiunto un accordo per la chiusura anticipata dell’esperienza in bianconero. Il calciatore italiano lascerà Torino dopo appena sei mesi per ritornare in Serie B, categoria che ritrova a distanza di qualche anno dopo l’esperienza vissuta a Pordenone nella stagione 2021-22. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus Next Gen, Okoro alla Juve Stabia

Approfondimenti su Juventus Next Gen

La Juventus Next Gen ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Carpi nella 20ª giornata di Serie C 202526, con Puczka e Okoro protagonisti.

Segui la diretta della partita tra Juventus Next Gen e Carpi, valida per la 20ª giornata di Serie C 202526.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juventus Next Gen

Argomenti discussi: Serie C | Arezzo-Juventus Next Gen | Le formazioni ufficiali; Serie B, super raffica di Calciomercato – Affari fatti e trattative live: 1 febbraio 2026; Juventus Next Gen, Okoro idea concreta della Juve Stabia; Juventus Next Gen, saluta Okoro: il giocatore lascia i bianconeri per trasferirsi in Serie B. Tutti i dettagli.

Juventus Next Gen-Pineto, le formazioni ufficiali: Okoro in panchinaLa Juventus Next Gen, a breve, sarà in campo per affrontare il Pineto nella gara valida per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie C. Brambilla non schiererà dal primo ... tuttojuve.com

Juventus Next Gen, saluta Okoro: il giocatore lascia i bianconeri per trasferirsi in Serie B. Tutti i dettagliJuventus Next Gen, Okoro saluta i bianconeri per trasferirsi alla Juve Stabia. L’attaccante era arrivato in estate con la formula del prestito dal Venezia Il calciomercato invernale non coinvolge solo ... juventusnews24.com

#Juventus Next Gen, vittoria di misura a casa! Al “Moccagatta” basta un gol di Gil Puche per piegare il #Pineto e conquistare tre punti preziosi! x.com