Juventus le parole di Spalletti post Parma

Da ilprimatonazionale.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti commenta la vittoria della Juventus sul Parma al Tardini. Dopo il 4-1, l’allenatore toscano si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi, sottolineando come la squadra abbia messo in campo energia e determinazione. Le reti di Bremer, McKennie e David hanno permesso ai bianconeri di conquistare tre punti importanti in campionato. Spalletti ha anche parlato della crescita del gruppo e delle cose da migliorare in vista delle prossime gare.

Le parole di Luciano Spalletti dopo la vittoria per 4-1 al Tardini contro il Parma di Carlos Cuesta grazie alle reti di Bremer, McKennie e David. Spalletti in conferenza stampa Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa del rapporto con la squadra. «Per me è fondamentale avere un rapporto con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus le parole di spalletti post parma

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, le parole di Spalletti post Parma

Approfondimenti su Juventus Parma

Juventus, le parole di Spalletti post Fiorentina

Juventus,le parole di Spalletti post Roma

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Parma-Juventus, le parole di Spalletti a Sky Sport dopo la partita | Serie A

Video Parma-Juventus, le parole di Spalletti a Sky Sport dopo la partita | Serie A

Ultime notizie su Juventus Parma

Argomenti discussi: Serie A | Parma-Juventus | Le parole di Bremer; Spalletti: Le parole di Conte? Credevo fosse intelligenza artificiale, ma era tutto vero; Serie A Women Athora | Le parole di Mister Colantuono prima di Juventus-Sassuolo; Juventus, Spalletti avverte: Mi aspetto una reazione dopo Monaco.

juventus le parole diConferenza stampa Spalletti: «Mi è piaciuto tantissimo cosa è successo dopo l’autogol di Cambiaso». Le parole del tecnico della JuventusConferenza stampa Spalletti: «Mi è piaciuto tantissimo cosa è successo dopo l’autogol di Cambiaso». Le parole del tecnico della Juventus Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato in confer ... juventusnews24.com

juventus le parole diJuventus, Spalletti ‘aspetta’ il colpo di mercato e spera in Kolo Muani: Siamo tutti d’accordoLe dichiarazioni di Luciano Spalletti in conferenza stampa: gli ultimi aggiornamenti in casa Juve in vista della trasferta di Parma ... calciomercato.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.