Juventus le pagelle di Parma | Bremer bomber Cambiaso horror

La Juventus vince 4-1 a Parma, senza troppi problemi. La squadra di Allegri ha dominato dall’inizio alla fine, con Bremer che si conferma il migliore in campo e segna un gol importante. Cambiaso, invece, mette in mostra alcune sbavature che gli valgono i commenti meno positivi. La partita si è chiusa senza grandi sorprese, con i bianconeri che restano in corsa e i padroni di casa che devono rivedere alcune cose.

