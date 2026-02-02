Juventus le pagelle di Parma | Bremer bomber Cambiaso horror

La Juventus vince 4-1 a Parma, senza troppi problemi. La squadra di Allegri ha dominato dall’inizio alla fine, con Bremer che si conferma il migliore in campo e segna un gol importante. Cambiaso, invece, mette in mostra alcune sbavature che gli valgono i commenti meno positivi. La partita si è chiusa senza grandi sorprese, con i bianconeri che restano in corsa e i padroni di casa che devono rivedere alcune cose.

La Juventus travolge il Parma con un secco 4-1 al Tardini. Un risultato netto e mai messo in discussione. Le pagelle. Le pagelle della Juventus Di Gregorio 6,5; qualche bell’intervento nel primo tempo, incolpevole sulla follia di Cambiaso Kalulu 7, l’assist per McKennie è perfetto come tutta la sua L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

