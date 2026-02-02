Juventus le pagelle di Parma | Bremer bomber Cambiaso horror
La Juventus vince 4-1 a Parma, senza troppi problemi. La squadra di Allegri ha dominato dall’inizio alla fine, con Bremer che si conferma il migliore in campo e segna un gol importante. Cambiaso, invece, mette in mostra alcune sbavature che gli valgono i commenti meno positivi. La partita si è chiusa senza grandi sorprese, con i bianconeri che restano in corsa e i padroni di casa che devono rivedere alcune cose.
La Juventus travolge il Parma con un secco 4-1 al Tardini. Un risultato netto e mai messo in discussione. Le pagelle. Le pagelle della Juventus Di Gregorio 6,5; qualche bell’intervento nel primo tempo, incolpevole sulla follia di Cambiaso Kalulu 7, l’assist per McKennie è perfetto come tutta la sua L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Parma-Juventus 1-4, le pagelle: Bremer (8) ne segna due, McKennie (7) c'è sempre, Cambiaso (5) autogol, David (7)
La Juventus batte 4-1 il Parma al Tardini e si tiene stretta la corsa allo scudetto.
PAGELLE e TABELLINO Parma-Juventus 1-4: McKennie e Bremer show! Cambiaso, ma che combini?
La Juventus vola sul campo del Parma e ottiene una vittoria netta con il punteggio di 4-1.
Le pagelle di Parma-Juventus 1-4: Bremer da centravanti (8), Spalletti a -1 dal NapoliIl poker per il -1. La Juventus esce vittoriosa dalla sfida contro il Parma al Tardini per 1-4. Un match giocato ottimamente con il primo tempo finito 0-2 grazie ai gol di Bremer e McKennie. ilmattino.it
Pagelle di Parma-Juventus 1-4: Bremer fa il centravanti. Solito McKennie ma anche solito Cambiaso. David c'èSerie A, Parma-Juventus 1-4 i top e flop e le pagelle del match: doppietta di Bremer, McKennie e David firmano il poker bianconero. Autogol di Cambiaso. sport.virgilio.it
Pagelle Parma-Juventus: Bremer e il problema dell'attacco (7,5), Yildiz stanco (5,5), Kalulu premio produzione (7) x.com
Le pagelle di Parma-Juventus 1-4: Bremer decisivo con una doppietta - facebook.com facebook
