Juventus Kolo Muani resta un’opzione fino all’ultimo

La Juventus continua a tenere aperto uno spiraglio per Randal Kolo Muani nelle ultime ore del mercato invernale, con la finestra che si chiuderà oggi alle 20, mentre alla Continassa si lavora su una pista complicata ma non ancora archiviata. I bianconeri sanno che il tempo gioca contro, ma non intendono abbandonare l'operazione senza aver tentato ogni incastro possibile. Un déjà-vu che può cambiare finale. Lo scenario richiama quanto accaduto in estate, quando il tentativo di riportare l'attaccante francese a Torino si infranse sul filo di lana, con l'epilogo che lo portò a Londra. Oggi la storia rischia di ripetersi, ma in casa Juventus si coltiva la speranza che l'esito possa essere diverso, anche alla luce delle condizioni maturate negli ultimi giorni.

La Juventus continua a spingere forte per portare Randal Kolo Muani in estate.

Juventus Parma STA ARRIVANDO! Kolo Muani e Zhegrova invece come sono messi

Argomenti discussi: Kolo Muani obiettivo della Juventus a gennaio? La rottura estiva col PSG e come sta andando al Tottenham; Juventus-Kolo Muani: nuovo incontro oggi. E spunta la suggestione Morata!; Juve, il Tottenham ha preso una decisione sul futuro di Kolo Muani; Juventus, sfuma Mateta: si punta al ritorno di Kolo Muani.

