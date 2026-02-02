Juventus Boga è ufficiale | cifre e numeri dell’affare

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Boga. L’attaccante, ex Atalanta e Sassuolo, firma un contratto con i bianconeri. Le cifre dell’operazione e i dettagli ufficiali sono stati pubblicati sul sito del club. Boga si prepara a indossare la maglia della Juventus e a iniziare la nuova avventura in Serie A.

Boga: numeri e cifre ufficiali Boga è un nuovo giocatore della Juventus. I numeri e le cifre del’affare dell’ex Atalanta e Sassuolo riportate sul sito della Juventus “ Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società OGC Nice per l’acquisizione temporanea, a titolo gratuito, fino al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Jeremie Boga dal Nizza.

Boga è un nuovo giocatore della Juventus: i dettagliLa Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che Jérémie Boga è un nuovo giocatore della Juventus: Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto ... tuttojuve.com

Boga alla Juventus sarà soprattutto il vice Yildiz e arriva con una formula particolarmente vantaggiosa.I bianconeri annunciano ufficialmente l'acquisto di Jeremie Boga, l'esterno ivoriano arriva alla Juventus dal Nizza in prestito con diritto di riscatto e sarà il vice Yildiz. goal.com

Ufficiale: Boga è un nuovo giocatore della Juventus! Arriva in prestito con diritto di riscatto a 4,8 mln https://ow.ly/EEPh50Y7kUL - facebook.com facebook

Benvenuto alla #Juventus! #Boga x.com