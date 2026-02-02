Juventus arriva Icardi? L’attaccante segna e saluta tutti in Turchia

La Juventus potrebbe presto aggiungere Mauro Icardi al suo attacco. L’attaccante argentino, attualmente in Turchia, ha segnato un gol e ha salutato i tifosi, alimentando le voci di un possibile trasferimento in Italia. La trattativa sembra essere in fase avanzata e le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se Icardi vestirà davvero la maglia bianconera.

(Adnkronos) – Mauro Icardi alla Juventus? Quella che sembrava una suggestione potrebbe diventare realtà nell'ultimo giorno di calciomercato invernale, oggi, lunedì 2 febbraio. L'attaccante argentino, ex capitano dell'Inter, potrebbe essere il colpo a sorpresa per l'attacco dei bianconeri, che ha già accolto l'ex Sassuolo Jeremie Boga, arrivato in prestito come vice-Yildiz. Icardi, che da tempo sogna un ritorno in Italia, avrebbe aperto alla destinazione, ma la trattativa resta complicata, sia per il passato in nerazzurro dell'argentino e sia per i costi dell'operazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

