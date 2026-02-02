Juventus arriva Icardi? L’attaccante segna e saluta tutti in Turchia

La Juventus potrebbe presto aggiungere Mauro Icardi al suo attacco. L’attaccante argentino, attualmente in Turchia, ha segnato un gol e ha salutato i tifosi, alimentando le voci di un possibile trasferimento in Italia. La trattativa sembra essere in fase avanzata e le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se Icardi vestirà davvero la maglia bianconera.

(Adnkronos) – Mauro Icardi alla Juventus? Quella che sembrava una suggestione potrebbe diventare realtà nell'ultimo giorno di calciomercato invernale, oggi, lunedì 2 febbraio. L'attaccante argentino, ex capitano dell'Inter, potrebbe essere il colpo a sorpresa per l'attacco dei bianconeri, che ha già accolto l'ex Sassuolo Jeremie Boga, arrivato in prestito come vice-Yildiz. Icardi, che da tempo sogna un ritorno in Italia, avrebbe aperto alla destinazione, ma la trattativa resta complicata, sia per il passato in nerazzurro dell'argentino e sia per i costi dell'operazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Juventus Icardi Icardi-Juventus, l’attaccante saluta il pubblico del Galatasaray: svolta in arrivo Mauro Icardi ha salutato il pubblico del Galatasaray e ora il suo nome torna a circolare con insistenza in orbita Juventus. Chiellini sul mercato della Juventus, arriva l’annuncio sull’attaccante Chiellini si è espresso chiaramente: la Juventus sta lavorando per trovare un nuovo attaccante. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Juventus Icardi Argomenti discussi: Calciomercato, Icardi alla Juventus? La risposta di Chiellini 'spiazza' i tifosi; La Juventus ci prova per Icardi: Kolo Muani non si sblocca, tentativo per l'attaccante del Galatasaray; Juve-Icardi, Chiellini: Una suggestione e nulla di più, mi sento di escludere questa operazione; Icardi-Juve, clamoroso! L'ultimo scenario per l'attacco 'chiamato' da... Spalletti. Juve, stop a Icardi: il Galatasaray spara altoL'ex attaccante dell'Inter è stato accostato ai bianconeri, ma i turchi vogliono tanti soldi. Resiste la pista per Kolo Muani ... corrieredellosport.it Juventus, 6 mesi di contratto con opzione per Icardi: aveva detto sì. Ma l'affare è saltatoDel calciatore posso solo dire benissimo… ma non vuol dire che lo voglio. Dopo Chiellini da rappresentante della dirigenza della Juventus,. tuttomercatoweb.com Ufficiale: Boga è un nuovo giocatore della Juventus! Arriva in prestito con diritto di riscatto a 4,8 mln https://ow.ly/EEPh50Y7kUL - facebook.com facebook Ufficiale: Boga è un nuovo giocatore della Juventus! Arriva in prestito con diritto di riscatto a 4,8 mln ow.ly/EEPh50Y7kUL x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.