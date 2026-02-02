Juventus | aggiornamenti su Yildiz

La Juventus si prepara a valutare le condizioni di Kenan Yildiz, che ha lasciato il campo dopo la vittoria per 4-1 sul Parma. L’attaccante turco ha accusato un fastidio durante la partita, e i medici bianconeri stanno facendo gli esami per capire l’entità dell’infortunio. Per ora, non ci sono certezze sui tempi di recupero, ma la società monitora attentamente la situazione in vista delle prossime partite.

Dopo la convincente vittoria per 4-1 sul campo del Parma, che ha permesso alla Juventus di consolidare il quarto posto in Serie A e di mantenere vive le ambizioni Champions, l'attenzione si è spostata rapidamente sulle condizioni di uno dei protagonisti della stagione bianconera: Kenan Yildiz. Il classe 2005, autore

