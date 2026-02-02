Juventus 4-1 al Parma | ennesimo capolavoro di Spalletti

La Juventus batte il Parma 4-1 al Tardini e conquista tre punti fondamentali. La squadra di Spalletti ha mostrato una prestazione convincente, dominando l’incontro dall’inizio alla fine. I bianconeri prendono il comando della partita e segnano quattro gol, lasciando poche speranze ai padroni di casa. I tifosi si aspettavano una risposta importante dopo alcune prestazioni deludenti, e la Juve non delude. Ora punta a mantenere il ritmo in campionato.

La Juventus ha offerto una delle prestazioni più convincenti della stagione, travolgendo il Parma per 4-1 al Tardini nel posticipo della 23ª giornata di Serie A. Una vittoria netta, con un risultato che poteva essere persino più ampio, segnando quattro gol in trasferta in campionato – impresa che non riusciva L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, 4-1 al Parma: ennesimo capolavoro di Spalletti Approfondimenti su Juventus Parma Juventus, cinquina alla Cremonese: il capolavoro di Spalletti La Juventus ha ottenuto una convincente vittoria per 5-0 contro la Cremonese, segnalando un chiaro segnale di ripresa sotto la guida di Spalletti. Parma-Juventus, Spalletti valuta le ultime scelte al Tardini Questa sera al Tardini di Parma si gioca uno dei match più attesi della giornata di Serie A. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Parma Argomenti discussi: Parma-Juventus LIVE; Parma-Juventus 1-4: poker bianconero con doppietta di Bremer, Spalletti sale al 4° posto; Serie A, Juventus va a mille all'ora: a Parma è 4 a 1 - Aggiornamento del 02 Febbraio delle ore 01:34; Troppa Juventus per il Parma: ducali travolti 4-1 grazie alla doppietta di Bremer. Parma-Juventus 1-4, gol e highlights: Bremer segna una doppiettaContinua a crescere la Juve di Spalletti che si sbarazza del Parma in maniera netta. La Juve vince al Tardini 4-1 e continua a mettere pressione a Napoli e Roma. Parte forte la squadra di Spalletti ch ... sport.sky.it Parma-Juventus 1-4, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bremer, gol di McKennie e David, autogol di Cambiaso, gli highlightsLa diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Calcio in Pillole. . La Juventus domina per tutta la partita e vince 4-1 contro un Parma mai realmente in partita e che trova il gol solo grazie ad una sfortunata autorete di Cambiaso. Spalletti si è preso definitivamente la Juventus, per Cuesta sono otto gol presi n - facebook.com facebook Serie A, poker Juventus al Tardini contro il Parma: bianconeri a -2 dal Milan, la classifica aggiornata x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.