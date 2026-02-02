La Juventus sta facendo i conti con il tempo che scorre e poche opzioni rimaste sul tavolo. L’attaccante cercato da Luciano Spalletti sembra sempre più lontano e, a poche ore dalla fine del mercato invernale, la società rischia di chiudere senza il rinforzo in attacco richiesto. La tensione cresce mentre le possibilità si riducono di minuto in minuto.

La Juventus rischia di chiudere il mercato invernale senza il centravanti richiesto da Luciano Spalletti, con il tempo che scorre e le opzioni rimaste sul tavolo che si assottigliano minuto dopo minuto. A poche ore dalla chiusura della sessione, le possibilità di un colpo in attacco si stanno raffreddando, salvo sorprese last minute che, al momento, non trovano riscontri concreti. La lista si accorcia: due nomi, molte resistenze. Dopo i tentativi andati a vuoto per altri profili, la short list bianconera si è ridotta sostanzialmente a Randal Kolo Muani e Mauro Icardi. Due piste complesse, entrambe condizionate da fattori esterni che rendono l’operazione estremamente difficile. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Juve, l’attaccante si allontana: ultime ore senza spiragli

Approfondimenti su Juve Centravanti

Youssef En-Nesyri si allontana dall'interesse del Napoli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Juventus, Buffon a Sky Sport su Luciano Spalletti: È l'allenatore giusto per la Juventus

Ultime notizie su Juve Centravanti

Argomenti discussi: Blitz Juve, è fatta per Boga! Ufficiale il prestito dal Nizza: Arrivo al momento giusto; La Juventus ci prova per Icardi: Kolo Muani non si sblocca, tentativo per l'attaccante del Galatasaray; En-Nesyri-Juve, accordo totale: cifre e dettagli. Perché non è un acquisto da panico o da reso; Juve, sguardo al futuro e all’Olanda. Dopo Krediet, Deniz per l’Under 16.

Juve, stop a Icardi: il Galatasaray spara altoL'ex attaccante dell'Inter è stato accostato ai bianconeri, ma i turchi vogliono tanti soldi. Resiste la pista per Kolo Muani ... corrieredellosport.it

Juve, il nuovo attaccante arriva dalla Bundesliga: Comolli spiazza tuttiNovità importantissime per la Juve in chiave attaccante: l'ultimo nome è davvero sorprendente, ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it

MAURO ICARDI ALLA JUVE Chiellini fa chiarezza a DAZN e spiega che lo stato della trattativa non è mai stato avanzato Mateta escluso per costi, Kolo Muani invece è ancora un giocatore del Tottenham. La Juve è alla ricerca dell'attaccante, Vlahovic ne - facebook.com facebook

Di Marzio: "Dopo Licina, altro colpo giovane per la Juve. Preso Oboavwoduo, attaccante 2006 del Manchester City" ow.ly/ihzN50Y7c73 x.com