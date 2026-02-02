Juve l’attaccante si allontana | ultime ore senza spiragli

La Juventus sta facendo i conti con il tempo che scorre e poche opzioni rimaste sul tavolo. L’attaccante cercato da Luciano Spalletti sembra sempre più lontano e, a poche ore dalla fine del mercato invernale, la società rischia di chiudere senza il rinforzo in attacco richiesto. La tensione cresce mentre le possibilità si riducono di minuto in minuto.

La Juventus rischia di chiudere il mercato invernale senza il centravanti richiesto da Luciano Spalletti, con il tempo che scorre e le opzioni rimaste sul tavolo che si assottigliano minuto dopo minuto. A poche ore dalla chiusura della sessione, le possibilità di un colpo in attacco si stanno raffreddando, salvo sorprese last minute che, al momento, non trovano riscontri concreti. La lista si accorcia: due nomi, molte resistenze. Dopo i tentativi andati a vuoto per altri profili, la short list bianconera si è ridotta sostanzialmente a Randal Kolo Muani e Mauro Icardi. Due piste complesse, entrambe condizionate da fattori esterni che rendono l’operazione estremamente difficile. 🔗 Leggi su Como1907news.com

