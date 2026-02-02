Junior e Riquelme tornano parzialmente a lavorare con il gruppo

Junior e Riquelme sono tornati a lavorare con il gruppo al Betis. I due giocatori hanno ripreso gli allenamenti in vista della fine del mercato invernale, mentre l’allenatore Pellegrini monitora anche l’infermeria, dove ci sono sette infortunati che sperano di rientrare presto.

2026-02-02 15:27:00 La Liga: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: In attesa che stasera venga definita la rosa dopo la chiusura del mercato invernale, Manuel Pellegrini tecnico Betis guarda anche all’infermeria, in attesa del graduale recupero dei sette calciatori infortunati che non hanno potuto partecipare alle ultime partite della propria squadra. In questo senso oggi avete ricevuto una doppia buona notizia. Junior Firpo E Rodrigo Riquelme secondo l’anticipo dell’ABC, hanno parzialmente partecipato alla seduta di allenamento biancoverde, in programma questa mattina a porte chiuse presso la Città dello sport Luis del Sol.🔗 Leggi su Justcalcio.com Approfondimenti su Junior Riquelme Dybala e Bailey, Midtjylland con vista sul Napoli: oggi parzialmente in gruppo Atalanta, Bellanova parzialmente in gruppo: il rientro si avvicina L’esterno dell’Atalanta Bellanova si sta avvicinando al rientro completo, partecipando parzialmente alle sessioni di gruppo.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.