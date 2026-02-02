Jonathan Coachman distrugge la Royal Rumble 2026 | Zero sorprese creatività assente

Jonathan Coachman non ha perso tempo e ha commentato subito la Royal Rumble 2026, già al suo ritorno in aeroporto. Senza mezzi termini, ha detto che non ci sono state sorprese e che la creatività è sparita. La sua voce si aggiunge alle critiche che circolano sui social, mentre i fan si chiedono cosa sia successo a uno degli eventi più attesi dell’anno.

Jonathan Coachman non ha aspettato di tornare in studio per dire la sua sulla Royal Rumble: ha registrato la sua reazione direttamente in aeroporto. In un video pubblicato su Twitter il 1° febbraio 2026, l'ex volto della WWE si è lasciato andare a uno sfogo piuttosto duro contro quello che ha definito uno show deludente, riportando anche le lamentele che, a suo dire, avrebbe sentito da diversi fan. e persino da un agente della TSA. Coachman ha accompagnato il video con questa didascalia: "Analisi d'emergenza della Royal Rumble con un piccolo aiuto dalla sicurezza. A un certo punto dobbiamo smettere di vivere nella bolla del 'tutto quello che facciamo è fantastico perché siamo la WWE'.

