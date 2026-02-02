La Virtus di fine anni Ottanta entra nella storia con Micheal Ray Richardson, conosciuto come Sugar. Dopo aver lasciato i Sixers di Doctor J, Richardson approda in Italia e cambia il volto della squadra. La sua personalità forte e il carattere deciso fanno subito la differenza, attirando l’attenzione di tutti. La sua presenza spinge la Virtus a nuovi traguardi, lasciando un segno indelebile nel campionato di quegli anni.

Quella di fine anni Ottanta passa alla storia come la Virtus di Micheal Ray Richardson. Non può andare diversamente vista la personalità di Sugar. Ma vietato dimenticare Clemon Johnson. Gli statunitensi, in quel 1988, sono cinque: oltre a Clemon e Sugar, ci sono Mike Sylvester, poi il coach, Bob Hill e il general manager, Dan Peterson. Clemon resta in Virtus dal 1988 al 1991: in campionato 94 presenze e 1.302 punti. Ma sono i trofei fare la differenza. Due Coppe Italia (1989 e 1990) e la Coppa delle Coppe del 1990, il primo trofeo internazionale conquistato dalla V nera: la finale di Firenze, contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Johnson Dai Sixers di Doctor J alla Virtus

