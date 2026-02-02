John McEnroe su tutte le furie con un tifoso | Stammi lontano va******lo!

John McEnroe si è infuriato in aeroporto dopo gli Australian Open. Un tifoso gli ha chiesto insistentemente una foto e un autografo, ma lui ha reagito male, urlando e dicendo di stare lontano. La scena si è fatta tesa, con il campione che ha perso la calma davanti a tutti.

Momenti di tensione in aeroporto dopo gli Australian Open: John McEnroe perde la calma davanti alla richiesta insistente di un tifoso per una foto e un autografo. L'ex leggenda, oggi commentatore, reagisce in modo acceso, lasciandosi andare a parole dure e mostrando lampi del carattere che lo ha reso celebre anche in campo.

