La giornalista ha assistito alla presentazione del libro di Maria Teresa Chechile, l’infermiera poetessa di Jesi, che si è svolta giovedì scorso nella sala stampa della Camera. L’evento ha attirato l’attenzione di molti, con l’autrice che ha portato in scena le sue poesie tra applausi e emozioni.

Jesi (Ancona). 2 febbraio 2026 - L’aula stampa della Camera dei Deputati ha ospitato, giovedì scorso, un evento di alto valore simbolico e culturale: la presentazione del libro "Le foglie non cadono mai uguali" di Maria Teresa Chechile. L’iniziativa, nata su impulso della deputata Pd Irene Manzi, ha visto una nutrita partecipazione istituzionale, tra cui il consigliere regionale Maurizio Mangialardi, l'assessora del Comune di Jesi Paola Lenti e le delegazioni campane di Atena Lucana e Sala Consilina, a testimoniare il ponte culturale tra le Marche e la terra d'origine dell'autrice. L’opera della Chechile è un’analisi intima e potente sull’esperienza del Covid, un periodo che, come ricordato durante l'incontro, "ci ha lasciati sospesi nel tempo e nello spazio, ha rimesso in discussione molte priorità". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jesi, l'infermiera poetessa Maria Teresa Chechile alla Camera dei deputati

