jannik sinner mollato da laila ma il gesto dopo il match spiega tutto

Dopo la sconfitta in semifinale all'Australian Open, Jannik Sinner ha lasciato il campo con uno sguardo triste e un gesto che non passa inosservato. La partita contro Djokovic è stata dura e lunga, e all’uscita dal torneo il giovane tennis player italiano ha mostrato chiaramente di essere deluso, ma anche determinato a ripartire.

Durante l'Australian Open, Jannik Sinner è stato eliminato in semifinale da Novak Djokovic in una partita intensa, segnando la fine del suo tentativo di conquistare un terzo titolo consecutivo a Melbourne. La sua fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic, non era presente nel box del tennista, scelta che ha scatenato speculazioni e pettegolezzi sui social.Laila, solitamente discreta e riservata come da tradizione della coppia (che ha reso pubblica la relazione all'Open di Vienna nell'ottobre 2025), non ha pubblicato storie, messaggi di incoraggiamento o reazioni ai post su Jannik durante il torneo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Jannik Sinner ha fatto ancora parlare di sé agli Australian Open.

