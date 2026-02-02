Jannik Sinner e il complicato piano per tornare n1 del mondo | nessuna scadenza nei prossimi tre mesi ma…

Dopo la sconfitta contro Djokovic nelle semifinali degli Australian Open, Sinner si trova a dover riorganizzare il suo ritorno al vertice del tennis mondiale. Il giovane italiano non ha ancora fissato scadenze precise, ma il suo team lavora senza fretta per cercare di migliorare e tornare a competere ai massimi livelli. La strada resta in salita, e per ora il focus è sulla ripresa e sulla preparazione futura.

Conseguenze poco favorevoli per Jannik Sinner dopo la sconfitta inaspettata nelle semifinali degli Australian Open 2026 contro il serbo Novak Djokovic. Il ko al quinto set contro Nole ha avuto infatti ripercussioni anche sull’obiettivo stagionale dell’azzurro: il ritorno in cima alla classifica mondiale. Sinner, che difendeva 2000 punti per la vittoria nel Major australiano, deve affrontare un significativo -1200 nell’aggiornamento in tempo reale del ranking ATP. Al contrario, lo spagnolo Carlos Alcaraz, eliminato lo scorso anno nei quarti di finale a Melbourne proprio da Djokovic, ha registrato un +1600, grazie al trionfo nella terra dei canguri contro Nole in finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner, numero uno del tennis italiano, ha dichiarato che tornare in vetta al ranking mondiale rappresenta il suo obiettivo principale per questa stagione.

