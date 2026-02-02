‘Italia Shore’ la nuova stagione è folle frizzante imprevedibile

Da venerdì 3 febbraio torna su Paramount+ Italia Shore con la sua terza stagione. La trasmissione promette ancora più caos, con nuovi ingressi e dinamiche sempre più accese. Questa volta, tra i protagonisti c’è anche Floriana Secondi, che interpreta il ruolo di Boss della villa. La stagione si annuncia frizzante, imprevedibile e piena di sorprese.

Dal 3 febbraio su Paramount+ torna Italia Shore con la sua terza stagione, ricca di novità tra nuovi ingressi, dinamiche ancora più accese e l’arrivo di Floriana Secondi nel ruolo di Boss della villa. Sulla costa laziale, nella casa di Fregene che fa da cornice alle nuove puntate, veterani e new entry si ritrovano a condividere una convivenza che promette di essere – come la definiscono loro stessi – «folle, frizzante e imprevedibile». LEGGI ANCHE: ‘Italia Shore’ torna con una nuova stagione: intervista ai protagonisti A raccontare l’atmosfera di questa nuova stagione sono Marcolino, Nikita e le sorelle Greta e Sara, prime concorrenti in coppia familiare nella storia del format italiano.🔗 Leggi su Funweek.it

Approfondimenti su Italia Shore

Italia Shore torna il 3 febbraio su Paramount+ con la terza stagione.

Eleonora Terzulli, 18 anni di Torino, è tra i nuovi concorrenti di

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Italia Shore – Stagione 2 - Punata 5: i momenti più iconici (e imperdibili)

Ultime notizie su Italia Shore

Argomenti discussi: Italia Shore 3? Un'edizione da follia pura. Colonna sonora? 'Una notte da Leoni'... - La video intervista di Affaritaliani ai protagonisti; Italia Shore è un’indagine della società; Intervista ai protagonisti di Italia Shore: tutti i retroscena del reality più esplosivo della tv; Paramount+: tutti i film e le serie TV in arrivo a febbraio 2026.

Italia Shore 3? Un'edizione da follia pura. Colonna sonora? 'Una notte da Leoni'... - La video intervista di Affaritaliani ai protagonistiItalia Shore, la nuova stagione su Paramount+: cast, quando inizia e l'intervista a Nikita, Marcolino e le sorelle Sara-Greta ... affaritaliani.it

Intervista ai protagonisti di Italia Shore: tutti i retroscena del reality più esplosivo della tvA partire dal 3 febbraio 2026, Italia Shore, il popolare show di MTV, torna con una terza stagione tutta nuova e ricca di sorprese. La versione italiana del celebre format è pronta a regalare momenti ... msn.com

Marta è una new entry della famiglia e questa è la sua bio per l'app di incontri! Non perdere la terza stagione di Italia Shore, dal 3 febbraio in esclusiva su Paramount+ #ItaliaShore - facebook.com facebook