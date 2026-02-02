Italia in lutto | Se n’è andata così Amatissima in tv

L’Italia piange l’addio a una delle voci più amate in tv. La notizia ha colpito tutti, dalla comunità scientifica alle istituzioni, passando per chi si occupa da sempre di infanzia e adolescenza. La figura scompare improvvisamente, lasciando un vuoto difficile da colmare. La sua morte ha suscitato dolore e commozione in molti, che ricordano il suo modo diretto e concreto di affrontare temi importanti.

La comunità scientifica, le istituzioni e chi da sempre si occupa di infanzia e adolescenza piangono la perdita di una delle voci più autorevoli del settore. Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, si è spenta all’età di 78 anni, lasciando un vuoto difficile da colmare nel mondo della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. La sua figura è stata per decenni un punto di riferimento per chi crede che proteggere i più giovani sia non solo un dovere morale, ma una vera e propria responsabilità civile. Leggi anche: “È morta”. Lutto in televisione, il doloroso annuncio della famosa figlia La carriera di Parsi è stata caratterizzata da un impegno costante, che ha saputo coniugare attività clinica, ricerca scientifica, produzione editoriale e partecipazione a progetti istituzionali nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

