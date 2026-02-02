Italia ai Mondiali | l’annuncio sconvolge pure Gattuso

L’Italia si prepara a tornare ai Mondiali, ma l’annuncio improvviso ha sorpreso anche Gattuso. Tra poche settimane, le squadre di Serie A sono già in fermento tra campionato e coppa Italia, che riprenderà a breve. L’atmosfera è tesa e nessuno si aspettava questa novità proprio ora.

Qualificazioni Mondiali 2027: Italia contro la Svizzera nelle sfide decisive per l'accesso alla fase finale; L'Italia ai Mondiali Ciclocross di Hulst: gli azzurri convocati; Play-off mondiali: dal 6 febbraio in vendita i biglietti per Italia-Irlanda del Nord, tagliandi a partire da 25 euro; Ghirelli a Tennis Talk: Perché l'Italia non va ai mondiali nel calcio e trionfa nel tennis. Europei di pallamano: l'Italia batte la Polonia e accede alle qualificazioni ai mondiali29 a 28 il risultato finale. Una disciplina sportiva in crescita commenta Stefano Podini, presidente della federazione italiana pallamano. Il cricket, lo sport amato dall'altra metà del pianeta. E l'Italia va ai mondialiVentidue giocatori su un campo verde, stadi da oltre centomila persone, stipendi milionari, miliardi di appassionati in tutto il mondo. E' subito medaglia per l'Italia del CicloCross che ai Campionati Mondiali in pieno svolgimento a Hust conquista uno splendido argento nella staffetta mista. Filippo Grigolini, Stefano Viezzi, Filippo Fontana, Sara Casasola, Elisa Ferri e Giorgia Pellizotti con una. BUONA LA PRIMA L'Italia parte forte ai Mondiali di ciclocross 2026 conquistando la medaglia d'argento nel Team Relay, alle spalle dell'Olanda e davanti al Belgio

